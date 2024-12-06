Muş'ta Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Eğlenceli Etkinlik
Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen etkinlikte Meslek Yüksek Okulu öğrencileri eğlenceli bir gün geçirdi. Okul Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, etkinliğe katılan sanatçıya plaket verdi.
Muş'un Bulanık ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.
Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıyla eğlendi.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Okulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, etkinlikte konser veren sanatçıya plaket verdi.