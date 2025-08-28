Muş'ta Mangal Kömürü Üreten İşçilerin Zorlu Mücadelesi

Muş'ta mangal kömürü üreten işçiler, bunaltıcı sıcakta ateş karşısında alın teri döküyor.

Mardin'den meşe ağaçlarından mangal kömürü üretmek için Muş'a gelen 12 aile, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bölgedeki ormandan kesim izni verilen meşe odunlarını ocaklarda istifleyip üstünü toprakla kapattıktan sonra yakan işçiler, yaklaşık 20 gün boyunca ateş başında nöbet tutuyor.

Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilerin ateş başında verdikleri zahmetli mücadeleye eş ve çocukları da destek oluyor.

İşçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen günlerce mangal kömürü elde ediyor.

"Yaklaşık 4 ayın emeğini toplamaya başladık"

Kömür üreticisi Mehmet Şerif Sazan, mangal kömürünü torbalara doldurarak satışa hazır hale getirdiklerini söyledi.

Kömürleri batı illerine göndereceklerini belirten Sazan, "Yaklaşık 4 ayın emeğini toplamaya başladık. Zahmetli bir iş. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Burada alın teri döktük. Ekonomiye katkıda bulunacağız. Allah'a şükürler olsun, verim iyi." dedi.

Özdemir Sazan da kömürün kilosunu 26 liradan satışa sunduklarını dile getirerek "5 aydır çocuklarımızla burada çalışıyoruz. Alıcıları bekliyoruz. Gece gündüz çalıştık." diye konuştu.