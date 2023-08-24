Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları törenle başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'ndaki etkinlikler öncesi yaptığı konuşmada, Anadolu'yu yurt yapan tarihin başladığı noktada buluştuklarını söyledi.

Herkesin ortak mirası olan bu güçlü emaneti gelecek nesillere bırakacaklarını belirten Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde son yıllarda artan bir coşkuyla bu kutlamaları yaptıklarını ifade etti.

Bu yıl da Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Malazgirt'ten bütün dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini kaydeden Çakır, "Bütün hazırlıklarımız tamam. Misafirlerimizi en iyi şekilde karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız cumartesi günü bütün devlet erkanıyla alanımıza teşrif edecek. Malazgirt'e, ortak mirasımıza, kültürümüze ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde karşılayacağız. Son yılların en muhteşem törenini birlikte icra edeceğiz." dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise 952 yıl önce Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin bu coğrafyanın kapılarını ümmete açtığını vurgulayarak, "Biz de onların torunları olarak son yıllarda Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, Okçular Vakfı, Valiliğimiz, belediyemiz, kaymakamlıklarımız, Malazgirtliler ve gelen misafirlerimizle kutlamalarımızı en güzel şekilde yapıyoruz. Bu birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da Malazgirt Zaferi'nin önemine değinerek, "7 yıldır Cumhurbaşkanımızın himayesinde artık dünya gündemine, gönül coğrafyasına ve dünya ülkelerine her 26 Ağustos'ta kardeşliğimizi haykırıyoruz. Kardeşliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da bin yıl önce hikayenin başladığı yerde olduklarını belirtti.

Malazgirt'in tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Yıldız, "Katıldığımız programlarda 'Malazgirt'e niye gidiyorsunuz?' diye sorduklarında, 'toprağı dinlemeye gidiyoruz' diyoruz. Bu toprakların bize söyleyecekleri var. Bura hikayemizin başladığı yerdir. Yürüyüşümüz kutlu olsun. Malazgirt bizi bir ve kardeş tutan mayanın atıldığı yerdir. Her 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dünyaya bir ve beraber olduğumuzu haykırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, her yıl etkinliklerin daha coşkulu geçtiğini bildirerek, "952. yıl önce atalarımız ve ecdadımız bu vatanı bizlere miras bıraktı. Allah'a şükürler olsun 952 yıldır bu vatanı kendimize yurt edindik, muhafaza ettik. Atalarımızın, ecdadımızın yolundan giderek ülkemizin birliğini, dirliğini ve birlikte yaşama arzusunu geliştirip kıyamete kadar sürdürmemiz lazım." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Aktaş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ve 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ile Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve farklı illerden gelen halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin yer aldığı etkinliklere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Geleneksel oyunların oynandığı, yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantları dolaşan vatandaşlar, ok atma deneyimini de yaşadı.