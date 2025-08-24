Muş'ta Malazgirt Zaferi Etkinlikleri: Geleneksel Oyunlar ve Yarışmalar

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında çocuklar ve gençler, Geleneksel Oyun Tırı ile etkinlik alanında kurulan "Köyvivor" ve diğer parkurlarda doyasıya eğlendi.

İçinde Han Otağı bulunan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Etkinlik alanında Geleneksel Oyun Tırı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muş Gençlik Merkezince kurulan "Köyvivor" parkuru çocuklardan ve gençlerden ilgi gördü.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna ait mobil tırda geçmişte oynanan oyunlar hakkında bilgilendirilen çocuklar, burada oluşturulan parkurda halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme, mas güreşi ve mini golf gibi oyunlar oynadı.

Gençlik Merkezi gönüllerince oluşturulan "Köyvivor" parkuru ile güreş ve tekvando alanlarında düzenlenen yarışmalara katılan çocuklar ve gençlerin, dereceye girebilmek için verdikleri mücadele renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliklere katılan çocuklar ve gençler, hem şanlı zaferin coşkusunu yaşadı hem de gönüllerince eğlenerek sporla iç içe vakit geçirdi.

"Katılımcılar buradan 3 gün boyunca faydalanabilecek"

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları kapsamında farklı etkinlikleri katılımcılara sunduklarını söyledi.

Yüzlerce kişinin etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdiğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"3 gün boyunca buradaki ücretsiz etkinliklerimizden faydalanmaları için tüm halkımızı davet ediyoruz. Köyvivor parkur yarışmamız devam etmektedir. Halkımız bu parkurları deneyimleyebilir. Kültürel faaliyetlerimiz de sürüyor. Çocuklarımız burada çok mutlu oldu. Kökenimizden ve atalarımızdan gelen birçok oyunumuzu gençlerimizin ve halkımızın hizmetine sunduk. Katılımcılar buradan 3 gün boyunca faydalanabilecek. Bu etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Valimize, Okçular Vakfımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"Keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar da 2 Mayıs'ta yola çıkarak 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgeleri gezdiklerini, ardından "bir tır dolusu mutluluğu" diğer şehirlere taşımaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'deki bütün illere gitmeyi amaçladıklarını anlatan Yaşar, şunları söyledi:

"Muş'a kadar 72 bin 400 kişiye ulaşmıştık. Daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bugün Malazgirt'teyiz. Buradaki güzel etkinliğe dahil olduk. Geleneksel çocuk oyunlarımızla keyifli vakit geçirdik. 30 personelimiz var. Kalabalık bir ekibiz ve elimizden geldiğince işlerimizi kolaylaştırmaya çalıştık. Keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Buradaki insanlarla kültürümüzün mirası oyunları hem yaşatarak hem de aktararak aslında geçmişle gelecek arasında köprü kurmaya çalışıyoruz."

Malazgirt'te etkinliklerin çok keyifli geçtiğini ve alanı bini aşkın katılımcının ziyaret ettiğini belirten Yaşar, çocukların geleneksel oyun tırında çok sayıda fiziksel güç testi, beyin jimnastiği, zeka ve strateji oyunları oynayarak keyifli bir gün geçirdiğini dile getirdi.

Köyvivor alan sorumlusu İsmail Özkan da geri dönüşüme kazandırdıkları malzemelerde "Köyvivor" parkurunu oluşturduklarını belirtti.

Survivor'u "Köyvivor"a dönüştürerek merkeze erişimi uzak olanlara köylere götürdüklerini ifade eden Özkan, "Burada gençlerimiz Survivor heyecanını biraz da olsa yaşıyor. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında, Malazgirt'in tarihini yaşamak üzere buradayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlere bu heyecanı yaşatmak için çaba gösteriyoruz. Gönüllü gençlerimizle bu heyecana ortak oluyoruz." diye konuştu.

Köyvivor parkurunda yarışan çocuklardan Sırma Karakaya da Malazgirt etkinliklerine ilk defa geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımla gelerek 'Köyvivor'a ve diğer sportif etkinliklere katıldım. Günüm çok eğlenceli geçiyor. Her şey çok güzeldi ve eğlenceliydi. Yarıştım ve kazandım." dedi.

Çocuklardan Sezen Naz Pürmüs de "Köyvivor" parkurunda üç kez yarışma kazandığını söyleyerek, "Her şey çok iyiydi. Çok eğlendim, mutlu oldum. Çok iyi yarıştım. Yarışmalar çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.