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Muş'ta Madde Bağımlısı Kişi Alışveriş Merkezinde Dehşet Saçtı

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Muş'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, alışveriş merkezinde çocuk oyun alanına girerek makinelere zarar verdi ve iş yerlerine saldırdı. Olay çevredekilere korkulu anlar yaşattı.

MUŞ'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve ismi bilinmeyen kişi, girdiği AVM'yi birbirine kattı. Alışveriş merkezinin çocuk oyun alanında makinelere zarar veren kişi, iş yerlerine de saldırdı. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte, madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, alışveriş merkezinin çocuk oyun alanına girip makineleri tahrip etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sırasında içerideki anne ve çocuğunun tedirginlik yaşadığı gözlendi. Oyun alanının kapısının camını da kıran saldırgan, diğer iş yerlerine de saldırdı. Alışveriş merkezi çalışanları ve ziyaretçiler, korku dolu anlar yaşadı. Güvenlik görevlileri, duruma müdahale edip, şüpheliyi uzaklaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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