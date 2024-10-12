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Muş'ta Lokantada Tüp Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

Muş'ta Lokantada Tüp Patlaması Sonucu Yangın Çıktı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde bir lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yeri sahibi, patlamanın tüpten sızan gaz nedeniyle olduğunu belirtti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması sonucu hasar oluştu.

Çarşı merkezinde Abdurrahman Çiftçi'ye ait lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

İş yeri sahibi Çiftçi, tüpten sızan gazın patlamaya neden olduğunu belirterek, iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel

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