Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Lise Öğrencisi Bedirhan Bingöl Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muş'ta Lise Öğrencisi Bedirhan Bingöl Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 22 Eylül'de kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Bedirhan Bingöl için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kıyısında gence ait olduğu düşünülen bir mont bulundu, çalışmalar yoğunlaştırıldı.

MUŞ'ta 22 Eylül'de evinden çıkıp, geri dönmeyen lise öğrencisi Bedirhan Bingöl (16), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranıyor. Alparslan-1 Barajı kıyısında Bedirhan'a ait olduğu değerlendirilen mont bulunurken, ekipler çalışmalarını baraj gölünde yoğunlaştırdı.

Merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bedirhan Bingöl, 22 Eylül'de çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Bedirhan'ın telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası AFAD ve jandarma ekipleri, harekete geçti. Elçiler köyü ve çevre köylerde arama başlatan ekipler, Bedirhan Bingöl'ün 22 Eylül'de saat 16.28'de Bostankent İmam Hatip Ortaokulu'nun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüne ulaştı.

DALGIÇ EKİPLERİ YOLA ÇIKTI

Bedirhan'ın son görüldüğü alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Alparslan-1 Barajı kıyısında gence ait olduğu değerlendirilen monta rastladı. Bunun üzerine arama çalışmaları, baraj gölünde yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri bot ile suda, AFAD ekipleri ise karada aramalarını sürdürüyor. Öte yandan çevre illerden dalgıç ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarına destek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma 3-sayfa Bingöl Güncel Yaşam Eylül AFAD Muş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane futbolu bıraktı mı, kaç yaşında futbolu bıraktı? Karius Barcelona'ya mı gidiyor? Kocaeli su kesintisi! 24-25 Eylül İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Eylül Altındağ, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Eylül Karatay, Meram, Ilgın su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Kozan, Seyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kubeysi kimdir? Kubeysi öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Eylül Osmangazi, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Nizip 24-25 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Eylül Karabağlar, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Kumluca 24-25 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });