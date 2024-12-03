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Muş'ta lise öğrencileri, seramik atölyesinde meslek öğreniyor

Muş'ta lise öğrencileri, seramik atölyesinde meslek öğreniyor
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Muş'ta lise öğrencileri, okulda açılan seramik atölyesinde hem eğitim alıyor hem de meslek öğreniyor.

Muş'ta lise öğrencileri, okulda açılan seramik atölyesinde hem eğitim alıyor hem de meslek öğreniyor.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, atölyede aldıkları eğitimle alçı, kil ve çamurdan eserler üretiyor.

Geleneksel Türk Sanatları Öğretmeni Nesrin Polat, öğrencilere teorik bilgilerin yanında uygulamalı eğitimler verdiklerini söyledi.

Seramik alanına ait yöntemlerle çamuru şekillendirdiklerini belirten Polat, "Öğrencilerimizi özellikle üç boyutlu nesneleri yorumlamaları ve özgün fikirler çıkarmaları için özgür bırakıyoruz. Üç boyutlu bardak, vazo ve kullanılabilir nesneler üretmeye çalışıyoruz. Bugün ise üç boyutlu bardak üretmeye çalıştık." dedi.

Öğrencilerle bir araya gelen Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Emre Koç ise "Öğrencilere bugün seramikle ilgili bilgi vererek seramik çamurunu tanıttık. Burada çamurdan tasarımlar üretiyorlar. Biz de şekillendirme aşamasında destek oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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