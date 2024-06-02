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Muş'ta LGS sınavı başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Muş'ta başladı. 31 okulda gerçekleştirilen sınava 6 bin 259 öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Muş'ta başladı.

İki oturumda yapılan sınava girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren velileriyle okullara geldi.

Kentteki 31 okulda, 6 bin 259 öğrenci sınava girerken, Türk Telekem Ortaokulu'nda da öğrenciler, kimlik kartı ve güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara alındı.

Sınavların yapıldığı okulları ziyaret eden Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilçede 685 öğrencinin sınava girdiğini söyledi.

Velilerden Levent Berk ise sınavın bitmesini heyecanla beklediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin sınavlarını başarıyla tamamlamalarını temenni ediyorum. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Çocuklarımızın vatanına milletine hayırlı evlatlar olmasını diliyorum." dedi.

Veliler sınav süresince okul çevresinde çocuklarını bekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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