Muş'ta LGS öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı öncesi okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, pazar günü yapılacak LGS sınavını çok önemsediklerini söyledi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar Türkiye birincisi çıkaracaklarına inandığını ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum. Okul müdürü arkadaşlarım yıl içinde, büyük bir emekle çocuklarımızı sınava hazırladılar. İl merkezindeki bazı okullarda, derslerden sonra ücretsiz etüt çalışması başlatarak, çocukları en iyi şekilde hazırlamaya gayret ettik. Ben inanıyorum ki bunun meyvelerini alacaksınız. Emek hiçbir zaman boşa gitmez. Çocuklarımız da emeklerinin karşılığını alacaklardır. Geçen yıllarda LGS sınavında öğrencilerimizin gösterdiği başarıları biliyoruz."

Sınav sürecinde 6 branşta emek sarf eden öğretmenlerin her birinin ayrı bir gayretinin ve çabasının olduğunu ifade eden Kıvanç, "1286 kişinin görev yapacağı 184 okulda, 8 bin 191 öğrenci sınava katılacak." dedi.