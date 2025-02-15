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Muş'ta Leylekler Bu Yıl Göç Etmedi, Bahar Gelmedi

Muş'ta Leylekler Bu Yıl Göç Etmedi, Bahar Gelmedi
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Baharın müjdecisi leylekler, Muş'un Hasköy ilçesindeki Koç köyünde bu yıl göç etmeyerek elektrik direklerinde yuvalandı. Köy sakinleri, iklim değişikliklerinin leyleklerin göç davranışlarını etkilediğini düşünüyor.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, bu yıl Muş'ta göç etmedi.

Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde leylekler, sulak alanları mesken edindi.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, bu yıl soğuk havaya rağmen göç etmedi.

Karasu Nehri kenarında beslenen leylekler, elektrik direklerine yaptıkları yuvalarında yaşamlarını sürdürüyor.

Köy sakini Haşim Özen, iki yıldır leyleklerin kışın göç etmediğini söyledi.

Özen, "Hava sıcaklığı değişkenlik gösterdiği için leyleklerin göç etmediğini düşünüyoruz. Önceki yıllarda sonbaharda göç ediyorlardı ama iki yıldır gitmiyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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