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Muş'ta Leylek Yavruları Göçe Hazırlanıyor

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Muş'ta elektrik direkleri ve evlerin çatılarında konaklayan leyleklerin yavruları, kanat çırpmaya başlayarak göç öncesi uçmaya hazırlanıyor. Muş, her yıl göçmen kuşların tercih ettiği bir bölge olup, leylekler ve çeşitli türlerden kuşlara ev sahipliği yapmaktadır.

Muş'ta elektrik direkleri ve evlerin çatılarında konaklayan leyleklerin yavruları, kanat çırpmaya başlayarak göç öncesi uçmaya hazırlanıyor.

Barındırdığı zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarıyla göçmen kuşların tercih ettiği Muş, her yıl çok sayıda leylek ve çeşitli türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Merkeze bağlı Muratgören ile Korkut ve Hasköy ilçelerindeki köylerde elektrik direkleri ve evlerin çatılarındaki yuvalarda kuluçkaya yatan leyleklerin, bir süre önce yumurtadan çıkan yavruları, büyüyerek kanat çırpmaya başladı.

Anne ve baba leyleklerin beslemek için büyük çaba sarf ettiği yavrular, havanın soğumasıyla sıcak bölgelere ulaşmak için çıkacakları uzun göç yolculuğuna hazırlık yapıyor.

Muratgören köyünde yaşayan Rüstem Yıldırım, köylerinde onlarca yavru leyleğin bulunduğunu belirtti.

Her yuvanın başında ebeveyn leyleklerden birinin gün boyu beklediğini, diğerinin de avlanmaya gitiğini anlatan Yıldırım, "Yavrular kanat çırpmaya başladı. Birkaç gün sonra uçmaya başlayacaklar. Burada üç ay kaldıktan sonra sıcak memleketlere göç ediyorlar. Leylekler baharın geldiğini bize bildiriyor. Köyümüzde birçok evin çatısında ve her elektrik direğinin tepesinde leylek yuvalarıyla karşılaşmak mümkün. Burada yavrularını büyüttükten sonra tekrar sıcak memleketlere göç ediyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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