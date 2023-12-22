Muş'ta lapa lapa kar yağdı

MUŞ - Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışı kısa süre içerisinde kent merkezini beyaza bürürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı özellikle kırsal kesimde çileye dönüşürken il merkezinde ise sevinçle karşılandı. Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı Muş'ta bazı vatandaşlar da karı ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı.

Sabah kar yağışı ile uyandıklarını söyleyen vatandaşlardan Maşide Sayılgan, karın Muş'a yakıştığını belirterek, "Beklediğimiz kar geç olsa da geldi. Güzel bir güne uyandık, sabah lapa lapa kar yağdı. Kar memleketimize çok yakışıyor. Biz Muşlular olarak kara alışığız. Tabi kar bazıları için çile oluyor. Özellikle saçak altından yürümemeye dikkat edelim. Sürücülerde trafikte buzlanmaya karşı dikkat etsin" dedi.

Karın geçmiş yıllara göre Muş'ta geç yağdığını söyleyen Hadi Çelik de, "hayvancılık ve çiftçilik yapan vatandaşlarımıza kar geç yağdı. Ekinler için karın erken yağması daha faydalıdır" şeklinde konuştu.