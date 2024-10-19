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Muş'ta Kuzu ile Dostluk: Fulya Her Yerde

Muş'ta Kuzu ile Dostluk: Fulya Her Yerde
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Muş'ta Maşallah Aslan, annesiz kalan kuzusunu evlat edindi. Fulya adını verdiği kuzu, sürekli Aslan'ın peşinden ayrılmıyor ve mahalledeki çocuklar da ona ilgi gösteriyor.

MUŞ'ta yaşayan Maşallah Aslan'ın (66) 3 aylık kuzusu, peşinden hiç ayrılmıyor. 'Fulya' adını verdiği kuzusunun kendisini takip ettiğini belirten Aslan, "Benim yanımdan ayrılıp, başka hiç kimsenin yanına gitmiyor" dedi.

Muş İl Özel İdaresi'nde memur olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Maşallah Aslan, 'Fulya' adını verdiği kuzu ile ziyaret için gittiği Tekyol köyünde karşılaştığını söyledi. 'Fulya'nın annesinin öldüğünü öğrenince satın alıp, eve getirdiğini belirten Aslan, günlerce ona annelik yapıp, elleri ile besledi. Aslan, "Annesi öldüğü için onu ellerimle besledim. Şimdi peşimden ayrılmıyor" dedi.

'AİLECE BEBEK GİBİ BESLİYORUZ'

Aslan, kısa sürede mahallesinin maskotu haline gelen 'Fulya'ya zaman zaman oturduğu Hürriyet Mahallesi'ndeki çocukların da biberonla süt verdiğini belirtti. 'Fulya'nın kendisi ile AVM'ye geldiğini, ATM sırasında beklediğini ve peşinden hiç ayrılmadığını belirten Aslan, "Tekyol köyüne ziyarete gitmiştim. Baktım annesi ölmüş bir kuzu var. Bunu alıp, evime getirdim. Biberonla beslemeye başladım. Şu anda kuzu, her dediğimi neredeyse yapmaya çalışıyor. Koş, diyorum koşuyor, gel, diyorum geliyor. Git, dediğim de gidiyor. 'Fulya'yı ailece bebek gibi besliyoruz. Evimin bahçesi var, büyüyünce kendisine orada yer yaptım. Kuzu ile ara sıra akşamları gezmeye çıkıyoruz. Yolda görenler, büyük ilgi gösteriyor. Bu durum hoşumuza gidiyor. Eloğlu kedi ve köpekle oynuyor, biz de kuzuyla zamanımızı geçiriyoruz. Kuzu benim yanımdan ayrılıp, başka hiç kimsenin yanına gitmiyor. Beraber yaşayıp, gidiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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