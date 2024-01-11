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Muş'ta Kuyumcuya Sahte Altın Satma İddiasıyla 6 Kişi Gözaltına Alındı

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Muş'ta bir kuyumcuya sahte altın sattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 78 bin 745 lira ve 5 sahte zincir kolye ele geçirildi.

Muş'ta kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kuyumcuya 9 Ocak'ta sahte altın satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşkalleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 78 bin 745 lira ve altın renginde 5 sahte zincir kolye ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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