Muş'ta Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Başladı

Muş'un Bulanık ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurumlar arası voleybol turnuvası düzenleniyor.

Kapalı spor salonunda düzenlenen turnuvanın ilk maçları oynandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, spor faaliyetlerini artırmayı planladıklarını söyledi.

Ocak, "İnşallah dostlukların yaşandığı bir turnuva olur. Kurumlar arası iş birliği ve kaynaşmayı artırmak adına düzenlendi. Gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla bu tarz spor faaliyetlerimiz devam edecek. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.