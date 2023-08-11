Muş'ta Kurt Saldırısında 35 Koyun Telef Oldu

Muş'un Arı köyünde bir besicinin koyunlarına kurtlar saldırdı. Saldırı sonucunda 35 koyun telef oldu ve birçok koyun yaralandı. Besici ve köylüler kaybolan koyunları aramaya devam ediyor.

Muş'ta kurt saldırısına uğrayan sürüdeki 35 koyun telef oldu.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Arı köyünde besici Mehmet Zakir Yalçın'ın etrafı telle çevrili barınakta beslediği koyunlarına kurtlar saldırdı.

Haber verilmesi üzerine meraya gelen köylüler, birçok koyunun telef olduğunu belirledi.

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Yalçın, gazetecilere, etrafı tel örgüyle çevrili koyun barınağına kurtların girdiğini anlattı.

Sabaha karşı barınağa geldiğinde koyunların birçoğunun yerinde olmadığını fark ettiğini aktaran Yalçın, "Bazılarının telef olduğunu gördüm. Köylülere haber verdim. Ormanlık alanda koyunları aramaya başladık. Birçok yerde koyunların telef edildiğini gördük. Yaklaşık 45 yaralı topladık. 35 koyun da telef oldu. Kayıp olanlar da var. Yaralıların bir çoğunu kesmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Köylülerden Hakim Yalçın da, kurt saldırısında kaybolan 30 koyunu aradıklarını söyledi.