Üye Girişi
Haberler
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı

Suriye'de tarihi görüntü
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Muş'ta Küçükbaş Hayvan Varlığı Artışı Bekleniyor

Muş'ta Küçükbaş Hayvan Varlığı Artışı Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, bu yıl Muş'ta küçükbaş hayvan varlığının artmasının beklendiğini ve 700 bin kuzu ile oğlak doğumu öngörüldüğünü açıkladı. Devlet desteğiyle hayvancılığın bölgede her geçen yıl arttığı vurgulandı.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta bu yıl küçükbaş hayvan varlığının artmasını beklediklerini söyledi.

Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Erencik köyünde besicileri ziyaret eden Gün, Muş'un hem bitkisel hem de hayvansal kapasitesi yüksek illerden biri olduğunu söyledi.

Muş'ta 1 milyon 158 bin küçükbaş hayvan bulunduğu bilgisini veren Gün, şöyle konuştu:

"Kentte dünyaya gelen kuzu ve oğlakların sağlıklı büyümesi için veteriner hekimler sürekli yetiştiricilerle irtibat halinde. 600 bin anaç koyun, 100 bini aşan anaç keçi bulunmaktadır. Doğum dönemi mart ayına kadar devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 700 bin kuzu ve oğlak doğumu bekliyoruz. Şu ana kadar doğan kuzularla ilgili bir olumsuzluk bize yansımadı. Süreç olumlu şekilde ilerliyor. İlimize yaklaşık 4,5 milyar liralık katkı sağlayacağı öngörülmektedir."

Kentin hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu anlatan Gün, "Geçen yıllara göre bu yıl küçükbaş hayvancılıkta iyi bir artış olacağını öngörüyoruz. Yıllara göre artışlar inşallah devam edecektir. Bundan sonra anaç keçi ve koyuna değil doğan kuzu ve oğlaklara destek verilecektir. Buna baktığımızda aile işletmesi ise bundan sonra yeni doğan tüm oğlak ve kuzu sahibi besicilerimize kuzu ve oğlak başına 540 lira destekleme yapılacaktır." dedi.

Besici Medeni Bingöl ise koyunlarının yüzde 50'sinin yavruladığını belirterek, "Kalan koyunların da kısa sürede doğum yapmasını bekliyoruz. Devletin desteğiyle hayvancılık her geçen yıl bölgede artıyor. Kuzuların sağlıklı olarak dünyaya gelmesi sevindirici. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Meralarımız hayvancılık yapmaya müsaittir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
img

Esnek çalışmanın detayları ortaya çıktı
img

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
img

DEM Parti İmralı heyeti beklenen adımı attı! Gözler Bakanlık'ta
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.