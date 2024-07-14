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Muş'ta KPSS lisans sınavı ilk oturumu gerçekleştirildi

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Muş'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 4 bine yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı. Binlerce memur adayı, lisans sınavlarının ilk oturumuna katılmak üzere sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti.

Muş'ta KPSS lisans sınavı ilk oturumu gerçekleştirildi

MUŞ - Muş'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 4 bine yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Muş'ta da yapıldı. Binlerce memur adayı, lisans sınavlarının ilk oturumuna katılmak üzere sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Sınava giren adaylar, sınav öncesinde gerekli güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Sınav esnasında sessizlik ve düzenin sağlanması için sınav görevlileri tarafından okul bahçesi boşaltıldı. Yaklaşık 3 yıldır sınava çalıştığını söyleyen adaylardan Muhammed Ekinci, "3 yıldır bu sınava hazırlanıyorum. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü mezunuyum. Rakiplerimde bu sınava iyi hazırlandım. Onları geçmek için uzun bir zamandır çalışıyorum. 90 net yaparsam atanacağımı düşünüyorum. Sınavın zor olması benim için daha iyi. Çalışanın daha çok yapabileceği bir sınav olmasını istiyorum. Kendime güveniyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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