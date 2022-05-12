Köylülerin alternatif olarak kullandığı yol bir haftada açıldı

Muş'ta karla mücadele ekipleri, köylülerin alternatif olarak kullandığı ve yaklaşık 6 aydır kapalı olan Üçevler grup köy yolunu bir haftada ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolun açılması için geçen hafta çalışma başlattı.

Kışın etkili olan yoğun kar nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan yolda zorlu şartlarda çalışan görevliler, dağların dik yamaçlarında adeta kardan tüneler açarak ilerleyebildi.

Ekipler, köylülerin genellikle yaz aylarında kullandığı yolu bir hafta süren çalışma sonucu açmayı başardı.

Kente 10 kilometre uzaklıktaki Çavuştepe mevkisinde ekiplerin zorlu çalışması dron ile görüntülendi.

İş makinesi operatörü Necat Arslan, gazetecilere, İl Özel İdaresi olarak mayıs ayında da karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Ulaşıma kapalı olan Üçevler köy yolunun Çavuştepe mevkisini açtıklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Köylüler bu güzergahı yaz mevsiminde kullanıyor. Kar kalınlığı yer yer 5 metre. Şefimizin öncülüğünde yolları açabiliyoruz. Bir kilometre yolu yaklaşık 5 saatte ilerleyebiliyoruz. Yüksek rakımlı bir bölgedeyiz. Uçurumların olduğu bölgede çalışmalarımız riskli olduğu için ağır ağır ilerliyoruz. Vatandaşımıza ulaşımı sağlamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Grup Şefi Raşit Şimşek ise kapanan köy yolunda karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, "Ekipler çok zorlanıyor. Köy yolunu bir haftada ulaşıma açtık. Batıda yaz, burada kar var. Batıda herkes denize giriyor, burada karla mücadele ediyoruz." dedi.