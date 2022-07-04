Muş'ta köy yolları sıcak asfaltla yenileniyor

Muş İl Özel İdaresi ekiplerince, köy yollarında yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere, bu yıl il genelindeki köy yollarında 107 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılacağını ve 220 bin metrekare parke taşı döşeneceğini söyledi.

Şu ana kadar 20 kilometrelik yoldaki asfalt çalışmasını tamamladıklarını aktaran Yentür, şunları kaydetti:

"2022 yılı yatırım programı kapsamında bu ilk defa 205 köy yolunda 220 bin metrekare kilitli parke taşı çalışması yapmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bayrama kadar Hasköy ve Korkut ilçelerine bağlı 40 kilometrelik köy yolunda sathi kaplama çalışması yapacağız. 2022 yılı programı dahilinde köy yollarında yapılacak bakım, onarım, kilitli parke taşı ve asfalt çalışmaları için 50 milyon lira bütçe hazırladık."

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Yoncalöz köyü muhtarı Ramazan Balkaya da yolun kış aylarında olumsuz hava koşulları nedeniyle tahrip olduğunu belirterek, "Özel İdare ekipleri 5 kilometre olan yolumuzda asfalt çalışması yaptı. Devletimize teşekkür ederiz." dedi.