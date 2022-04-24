Muş'ta Kovid-19 yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadı - Haberler

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Muş'ta Kovid-19 yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta Kovid-19 yoğun bakım servisinde yatan hasta kalmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının en düşük seviyelere gerilediği Muş'ta, Devlet Hastanesindeki yoğun bakım servisinde yatan bulunmuyor.

MUŞ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının en düşük seviyelere gerilediği Muş'ta, Devlet Hastanesindeki yoğun bakım servisinde yatan bulunmuyor.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay, gazetecilere, Kovid-19 salgınına karşı gece gündüz demeden mücadele verdiklerini söyledi.

Kentte son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında azalma olduğunu belirten Somay, Kovid-19 vakaları için açtıkları yoğun bakım servislerini kapattıklarını aktardı.

Vatandaşların desteği ve aşılar sayesinde iyi bir noktaya geldiklerini vurgulayan Somay, şunları kaydetti:

"Normale dönmemizde vatandaşımızın aşı olması etkili oldu. Vatandaşlarımızın aşı olmasını bekliyoruz. Hastalığın pik yaptığı zamanlarda yoğun bakımlarda hasta sayımız çok arttı. Hastanemizde 30 yataklı 3 yoğun bakımdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştı. Aşının kullanımıyla vaka sayılarında ve hastane yatışlarında azalma yaşandı. Şu an yoğun bakımda hiç hastamız kalmadı. Sadece 5 yataklık yoğun bakım servisini acil vakalar ve izole hastalar için ayırmış bulunmaktayız. Özlediğimiz günlere yaklaştığımızı söyleyebiliriz."

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Mikrobiyoloji, Aşı, Muş, Güncel, Haberler

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