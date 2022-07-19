Muş'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen "Sünnet Şöleni" devam edecek - Haberler

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Muş'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen "Sünnet Şöleni" devam edecek

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen 'Sünnet Şöleni' devam edecek

Muş Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki yıl ara verilen Sünnet Şöleni, 25 Ağustos'ta yapılacak.

Muş Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki yıl ara verilen Sünnet Şöleni, 25 Ağustos'ta yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü yapılması planlanan şölen için başvuralar başladı. 4-12 yaş arası çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, 15 Ağustos Pazartesi gününe kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

Belediye Başkanı Feyat Asya, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik sosyal ve kültüler etkinlikler de yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Kente güzel hizmetler yaptıklarını, şölenin de bunlardan biri olduğunu aktaran Asya, "Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenine koronavirüs salgınından dolayı 2 yıl ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl normalleşme süreci ile etkinliğimizi yeniden yapıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. 4-12 yaş çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ailelerimiz belediyemize müracaatlarını yapsınlar. Kayıtların alınmasının ardından geri kalan hazırlıklarımızı tamamlayarak sünnet şölenimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Şölen Asya Muş Güncel Haberler

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