Muş'ta köpek saldırısı: Yaşlı kadın yaralandı

Muş'un Varto ilçesinde köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın yaralandı. Yakınları ve mahalle sakinleri tarafından hastaneye götürülen kadının durumu iyi.

Muş'un Varto ilçesinde köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı.

İlçeye bağlı Yukarıalagöz Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş'a 12 Aralık'ta yolda yürüdüğü sırada köpekler saldırdı.

Ellerinden ve bacağından yaralanan kadını gören yakınları ve mahalle sakinleri, köpekleri taşlarla uzaklaştırarak Kızıltaş'ı hastaneye ulaştırdı.

Yaraları sarılan ve kontrolleri yapılan Kızıltaş'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bugün Muş Devlet Hastanesi'ne getirilen Kızıltaş'ın kontrollerini yapan plastik ve estetik cerrahı uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, kadının bacaklarında ve ellerinde geniş yaralarının olduğunu söyledi.

Kızıltaş'ın olayın ardından Muş Devlet Hastanesi acil servisine getirildiğini anlatan Beydilli, "Kuduz şüphesi nedeniyle ilk geldiği zaman kısmi bir onarım yaptık. Şimdi kontrole çağırdık. Son dönemlerde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan hasta sayısı arttı. Çocuk ve yaşlı kişiler köpeklerin saldırısına uğruyor. Muayene ederek dokuların büyük kısmını onaracağım. Daha sonra hastamızın kuduz aşıları yapılacak. Yaşının ileri olması nedeniyle risk daha da artıyor. Orada daha kötü sonuç olabilirdi." diye konuştu.