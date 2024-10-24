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Muş'ta Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda, Ankara'daki terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Çakır, yaptığı konuşmada, teröristler tarafından TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu ve 22 kişinin yaralandığı söyledi.

Terör saldırısına tepki gösteren Çakır, "Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için üzüntü duyuyorum. Bu vesileyle tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bu hain terör saldırılardan ülkemizi, devletimizi, milletimizi korusun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Kentteki projelerin toplam maliyetinin 18 milyar 245 milyon 832 bin lira olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapılan harcamalarımız 6 milyar 177 milyon lira, 2024 yılında ise toplam 2 milyar 741 bin lira harcama gerçekleştirilmiştir. Yatırımlarımızın nakdi gerçekleşme oranı yüzde 84, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 49 seviyesindedir. Bu oranlar hızlı ve etkili yatırım süreçlerine önemli katkı sağlamaktadır. Toplantımızın amacı, vatandaşa en hızlı ve ekonomik hizmetin sunulmasıdır. Ayrıca kamu kurumları arasında koordinasyonun sağlanmasıdır."

Toplantıya, kaymakamlar, bölge müdürleri, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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