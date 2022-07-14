Muş'ta konaklayan leylekler yavrularını büyütüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta konaklayan leylekler yavrularını büyütüyor

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Muş'ta konaklayan leylekler yavrularını büyütüyor

Havaların ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını büyütmeye başladı.

Havaların ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını büyütmeye başladı.

Mart ayının sonlarına doğru bölgeye gelen leylekler, Hasköy ilçesine bağlı köylerde direk ve çatıdaki bacaların üstüne yaptıkları yuvalarda konaklamaya devam ediyor.

Kuluçka döneminde yumurtadan çıkan yavrularını büyüten leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını besliyor.

İlçe sakinlerinden Erkan Boz, yıllardır leylerin üremek için köylerine geldiğini söyledi.

Leyleklere zarar verilmemesi için gereken duyarlılığı gösterdiklerini belirten Boz, "Kuluçka sürecinin ardından yavru leylekler yumurtadan çıktı ve uçma safhasına geldiler. Havaların soğumasıyla leylekler sıcak bölgelere göç edecekler. Elektrik telleri, cami minaresi, çatıları yuva olarak tercih ediyorlar." dedi.

Mehmet Güven de "Leylekler gittiği zaman kışın yaklaştığını, geldikleri zaman da baharın başladığını biliyoruz. Leyleklerin gidişi bizi üzüyor." ifadesini kullandı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Hisarcık Hasköy Muş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title