Haberler

Muş'ta Kış Hazırlıkları İçin Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Muş'ta Kış Hazırlıkları İçin Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş İl Özel İdaresi, kış hazırlıkları çerçevesinde yol bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Genel Sekreter Şeyhmus Yentür, 350 milyon lira ile çeşitli yolların yapımını tamamladıklarını açıkladı.

Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, kış hazırlıkları kapsamında yol bakım ve onarım çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, bu yıl 350 milyon lira harcamayla 71 kilometre sıcak asfalt, 170 kilometre satı kaplama ve 100 bin metrekare kilitli parke taşı döşediklerini söyledi.

Vatandaşın istek ve ihtiyaçlarına cevap olabilecek ciddi hizmetler gerçekleştirdikleri belirten Yentür, "Stabilize işlerimiz bitmek üzere. 2025'te planlanan özel idare, diğer bütçeler, güvenlik yollarının tamamı bitmiş bulunmaktadır. Yaklaşık 350 milyon liralık bir bütçeyi köylerimizin hizmetlerine sunduk. Güzel işler tamamladık. Planlanan hiçbir yolumuz eksik kalmadı." dedi.

120 personelin 70 iş makinesiyle çalışma yürüttüğünü ifade eden Yentür, şunları kaydetti:

"İl genelinde 2 bin 800 kilometre yol ağımız var. Kırsalda 175 bin nüfusumuz bulunmakta. Yol, su, çöp ve diğer hizmetleri oralara yansıtırsak vatandaşımızı köyde tutmaya, köyde yaşamaya teşvik etmiş oluruz. Bu vesileyle vatandaş köyde yaşarsa tüketici değil, üretici konuma gelecektir. Hayvan besleyecek, tarım yapacaktır. Zirai iş ve işlemleri yapacaktır. Onun için köydeki yaşam standartlarını arttırıyoruz ki vatandaş köyde daha çok yaşamayı kabullensin."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Sivas'ın Kangal ilçesinde 71,5 milyar TL'lik altın rezervi keşfedildi

Bir ilimizin başına talih kuşu kondu! Köyde dev altın rezervi bulundu
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri
Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!

Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncudan ilk paylaşım
Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor

Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Kim Kardashian'a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu

Kim Kardashian'a soğuk duş: Yerden yere vurdular
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm

Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.