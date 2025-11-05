Muş'ta Kış Hazırlıkları İçin Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, kış hazırlıkları kapsamında yol bakım ve onarım çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, bu yıl 350 milyon lira harcamayla 71 kilometre sıcak asfalt, 170 kilometre satı kaplama ve 100 bin metrekare kilitli parke taşı döşediklerini söyledi.

Vatandaşın istek ve ihtiyaçlarına cevap olabilecek ciddi hizmetler gerçekleştirdikleri belirten Yentür, "Stabilize işlerimiz bitmek üzere. 2025'te planlanan özel idare, diğer bütçeler, güvenlik yollarının tamamı bitmiş bulunmaktadır. Yaklaşık 350 milyon liralık bir bütçeyi köylerimizin hizmetlerine sunduk. Güzel işler tamamladık. Planlanan hiçbir yolumuz eksik kalmadı." dedi.

120 personelin 70 iş makinesiyle çalışma yürüttüğünü ifade eden Yentür, şunları kaydetti:

"İl genelinde 2 bin 800 kilometre yol ağımız var. Kırsalda 175 bin nüfusumuz bulunmakta. Yol, su, çöp ve diğer hizmetleri oralara yansıtırsak vatandaşımızı köyde tutmaya, köyde yaşamaya teşvik etmiş oluruz. Bu vesileyle vatandaş köyde yaşarsa tüketici değil, üretici konuma gelecektir. Hayvan besleyecek, tarım yapacaktır. Zirai iş ve işlemleri yapacaktır. Onun için köydeki yaşam standartlarını arttırıyoruz ki vatandaş köyde daha çok yaşamayı kabullensin."