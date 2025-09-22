Haberler

Muş'ta Kırsal Ulaşım İçin Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta, kırsal bölgelerde ulaşımın konforlu hale getirilmesi amacıyla başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında 20 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanıyor. İl Genel Sekreteri Yentür, bu çalışmanın maliyetleri düşürdüğüne ve güvenliği artırdığına dikkat çekti.

Muş'ta kırsal bölgelerde ulaşımın konforlu hale getirilmesi için başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 20 köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolun iyileştirilmesi ve ulaşımın daha rahat sağlanması için çalışma başlattı.

Altyapı çalışmaları tamamlanan yolun 20 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla kaplandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, basın mensuplarına, yöre sakinlerinin ulaşımda sorun yaşamaması için zorlu arazi koşullarına rağmen çalışma yürüttüklerini söyledi.

Grup köy yolunda sıcak asfalt, genişletme, bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Daha önce hizmet satın alma yoluyla asfalt yapıyorduk. Bu maliyetli oluyordu. Kendi imkanlarımızla yaptığımız sıcak asfalt çalışmasında kilometre başına 2,5 milyon liraya tekabül ediyor. 20 kilometre yolu hesap ettiğimizde yüzde 50 civarında tasarruf sağlıyoruz. Bu yol ağımızda 20'ye yakın muhtarlık ve buna bağlı mezralarla var. Çok işlek bir yol. İklimin çok zor olduğu bir güzergah. Kışın karla mücadelede büyük zorluklar yaşadığımız bir bölgeydi. Yürüttüğümüz çalışmayla ulaşım konforlu hale geldi."

Bostankent Köyü Muhtarı Alirıza Tekin ise "Bu yolda çok sıkıntılar yaşadık. Kışın araçlarımız yolda mahsur kalıyordu. Şu an yapılan çalışmalarla güzergahtaki ulaşım ağı daha güvenli oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
150 liralık yağı 450 liraya satan market sahibine 17 milyon lira ceza yolda

Bakanlık görüntünün peşine düştü! Markete tarihi ceza yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar iddialarını yalanlayan Ufuk Özkan, olayın gerçeğini anlattı

İntihar söylentileriyle gündeme gelen Özkan, gerçeği açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.