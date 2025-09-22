Muş'ta Kırsal Ulaşım İçin Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Muş'ta kırsal bölgelerde ulaşımın konforlu hale getirilmesi için başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 20 köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolun iyileştirilmesi ve ulaşımın daha rahat sağlanması için çalışma başlattı.

Altyapı çalışmaları tamamlanan yolun 20 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla kaplandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, basın mensuplarına, yöre sakinlerinin ulaşımda sorun yaşamaması için zorlu arazi koşullarına rağmen çalışma yürüttüklerini söyledi.

Grup köy yolunda sıcak asfalt, genişletme, bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Daha önce hizmet satın alma yoluyla asfalt yapıyorduk. Bu maliyetli oluyordu. Kendi imkanlarımızla yaptığımız sıcak asfalt çalışmasında kilometre başına 2,5 milyon liraya tekabül ediyor. 20 kilometre yolu hesap ettiğimizde yüzde 50 civarında tasarruf sağlıyoruz. Bu yol ağımızda 20'ye yakın muhtarlık ve buna bağlı mezralarla var. Çok işlek bir yol. İklimin çok zor olduğu bir güzergah. Kışın karla mücadelede büyük zorluklar yaşadığımız bir bölgeydi. Yürüttüğümüz çalışmayla ulaşım konforlu hale geldi."

Bostankent Köyü Muhtarı Alirıza Tekin ise "Bu yolda çok sıkıntılar yaşadık. Kışın araçlarımız yolda mahsur kalıyordu. Şu an yapılan çalışmalarla güzergahtaki ulaşım ağı daha güvenli oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." diye konuştu.