Haberler

Muş'ta Sanat Etkinliği Düzenlendi

Muş'ta Sanat Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "Kim Var? Sanat Var!" temalı sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "Kim Var? Sanat Var!" temalı sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Alparslan Üniversitesi 1071 Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan serginin açılışıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, yaptığı konuşmada, sanat, kültür ve eğitimin bir bütün olarak ele alınmasının son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Sanatın birleştirici gücünü, sözün ve müziğin insan ruhuna dokunan tarafını hep birlikte paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Kim var' başlığıyla düzenlenen bu anlamlı sanat etkinliğinin özellikle gençlerimiz için ilham verici olacağına yürekten inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yalnızca akademik başarıyı değil, kültürüyle barışık, sanata duyarlı, değerleriyle güçlü bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlayışta sanat bir süs değil, eğitimin asli bir parçasıdır. Bu noktada, başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın valimize, eğitime, sanata ve gençliğe verdikleri güçlü desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum."

Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, öğrencilerle şarkılar seslendirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa ve Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle ateşe benzin döktü
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt

Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti

Yumruk yumruğa girdiler! Yeşil saha resmen boks ringine döndü