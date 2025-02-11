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Muş'ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı

Muş'ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı
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Muş'un Bulanık ilçesinde 20 çiftçiye toplam 1980 kaz dağıtılacak. Proje ile kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve ekonomik katkının artırılması hedefleniyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 20 çiftçiye 1980 kaz dağıtılacak.

Muş Valiliği, Bulanık Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje için imza protokolü yapıldı.

Valilikte düzenlenen törende konuşan Vali Avni Çakır, projeyi çok önemsediklerini söyledi.

Bulanık'ta kültürü oluşmuş kaz yetiştiriciliği konusunda DAKA'dan destek aldıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bulanık'ta vatandaşlarımızın yetiştirdiği kazlar hem Muş'ta satılıyor hem de farklı illere gönderiliyor. Ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor. Projenin bütçesi 10 milyon 616 bin lira. Destek miktarı ise 7 milyon 431 lira. Yüzde 70'i proje kapsamında desteklenecek. Proje 12 ay sürecek. 20 çiftçi ile bu projeyi yürüteceğiz. Amacımız kaz yetiştiriciliğinin Bulanık ve Muş'ta yaygınlaşmasını sağlamak. İlk etapta 20 yetiştiriciyle sözleşme imzalayacağız. Onlara 99 kaz palazı verilecek. Kaz yetiştiricilerine eğitim vereceğiz. Kadın çiftçilerimizin özellikle projede yer almasını istiyoruz."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise "Muş'ta kaz yetiştiriciliğinin ileriye taşınması için atılan önemli bir adım. Bu projeyi başarıyla tamamladıktan sonra diğer ilçelerimizde de kaz yetiştiricliğini yaygınlaştırmak istiyoruz. Kaz yetiştiriciliğine kaz eti olarak bakmamak lazım. Kaz yetiştiriciliği içerisinde katma değerli ürünler de mevcut. Muş'u kaz yetiştiriciliğinde hak ettiği yere taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Törene, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, proje yürütücüleri ve uzmanlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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