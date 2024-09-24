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Muş'ta Kaybolan Lise Öğrencisi Bedirhan Bingöl'ün Cansız Bedeni Bulundu

Muş'ta Kaybolan Lise Öğrencisi Bedirhan Bingöl'ün Cansız Bedeni Bulundu
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Muş'ta 22 Eylül'de kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Bedirhan Bingöl'ün cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç polislerin yaptığı aramada Bingöl'ün cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Ailesi ve yakınları büyük bir acı içerisindeler.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Muş'ta 22 Eylül'de evinden çıkıp, geri dönmeyen lise öğrencisi Bedirhan Bingöl (16), Tatvan'dan gelerek arama çalışmalarına katılan dalgıç polislerin 1 saatlik çalışması sonucunda ölü bulundu. Bingöl'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Umutla bekleyen Bingöl'ün ailesi ve yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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