Muş'ta Kaybolan Lise Öğrencisi Bedirhan Bingöl'ün Cansız Bedeni Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Muş'ta 22 Eylül'de evinden çıkıp, geri dönmeyen lise öğrencisi Bedirhan Bingöl (16), Tatvan'dan gelerek arama çalışmalarına katılan dalgıç polislerin 1 saatlik çalışması sonucunda ölü bulundu. Bingöl'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Umutla bekleyen Bingöl'ün ailesi ve yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.