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Muş'ta Kaybolan Genç Lise Öğrencisinin Cansız Bedeni Bulundu

Muş'ta Kaybolan Genç Lise Öğrencisinin Cansız Bedeni Bulundu
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Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Bedirhan Bingöl'ün cansız bedeni Alparslan-1 Barajı'nda bulundu. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bildirim sonrası arama çalışmaları başlatıldı. Bingöl'ün montuna ulaşan ekipler, dalgıç polislerin de katılımıyla cansız bedenine ulaştı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisinin cansız bedeni Alparslan-1 Barajı'nda bulundu.

Merkeze bağlı Elçiler köyündeki evinden 2 gün önce çıkan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl'den haber alamayan ailesi, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama başlattı.

Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Kente yönlendirilen dalgıç polisler, 1 saatlik çalışma sonucu Bingöl'ün cansız bedenini sudan çıkardı.

Bingöl'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Bingöl'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir de incelemelerde bulundu.

Bingöl'ün son görüntüsü, pazar günü saat 16.28'de Bostankent Köyü Ortaokulunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Güvenlik 3-sayfa Bingöl Güncel Yaşam Genç

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