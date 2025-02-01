Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
AKOM İstanbul için gün verdi, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı

Muş'ta Kayaklı Koşu Takımı Antrenmanlarına Devam Ediyor

Muş'ta Kayaklı Koşu Takımı Antrenmanlarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kayaklı koşu takımı sporcuları, soğuk hava koşullarına rağmen antrenmanlarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hakkari'de yapılacak Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları için hazırlanan takımın hedefinin iyi dereceler elde etmek olduğu belirtildi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta kayaklı koşu takımı sporcuları, soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayak takımı sporcuları, 10-12 Şubat'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılacak Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışlarına katılacak.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı Güzeltepe Kayak Merkezi'nde soğuk havada antrenman yapan kayakçılar, yarışlardan iyi dereceyle dönmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları'ndan alacakları dereceyle Türkiye Şampiyonası'na katılacaklarını söyledi.

Kayak merkezinde antrenmanların devam ettiğini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

Erzurum'da geçtiğimiz ay yapılan eleme yarışmalarında 40 sporcumuz elemeyi geçti. Hakkari'de yapılacak yarışlara katılmaya hak kazanandılar. Kayakla ilgili ilimizde yetenekli sporcularımızın var. Geçen yıl birçok madalya ve kupayı ilimize kazandırdık. Ülkemizi yurt dışından temsil eden sporcularımız oldu. Birçok kış sporlarında da Avrupa ve Türkiye'de önemli dereceler elde ettik. Yaklaşık 60 sporcumuz var. Yeni sezonda birçok kupa ve madalya ilimize kazandırmaya çalışacağız."

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Veysel Oğlago ise "Yaklaşık 50 ilden sporcunun katılması planlanan Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları için günde 2 saat antrenman yaparak, iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Daha önce yeterli kar olmadığından dolayı hazırlıklarımızı tekerlekli patenle yapıyorduk. Şu an yeterli seviyede kar var. Biz de bu yıl burada ilk defa karda antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
img

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
img

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
img

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

Kadroya alınmadı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.