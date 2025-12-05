Muş'ta "kasten yaralama" suçundan hükümlü firari yakalandı

Muş'ta, "kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan M.S, işlemlerinin ardından Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.