Muş'ta Karpuz Hasadı Başladı: Ekonomi İçin 2 Milyar Lira Katkı

Muş'ta çiftçiler tarafından 40 bin dekar alana ekimi yapılan karpuzdan ekonomiye yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor.

Geniş tarım arazileriyle tarımsal faaliyetlerin önemli merkezlerinden Muş'ta, 40 bin dekar alana ekilen karpuzun hasadına başlandı.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Bozbulut köyünde düzenlenen hasat törenine katılan Muş Valisi Avni Çakır, kavun ve karpuz üretiminde kentin şu anda Türkiye'de dördüncü sırada olduğunu söyledi.

Muş'un uçsuz bucaksız tarım arazileri ve zengin su kaynaklarıyla çiftçilik için çok uygun bir şehir olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bu uçsuz bucaksız arazide Allah'a şükür ki ekilmeyen alan, arazi bırakmamaya hep birlikte gayret ediyoruz. Mardin'den de çiftçilerimiz hem kendi ekonomilerine hem de ülkemiz ekonomisine katkı için buralara gelmişler. Bu çiftçilerimizin de Muş tarımına katkıları da çok büyük. 2 sene önce de yine bir karpuz ekimi için dışarıdan gelen vatandaşlarımızla beraberdik. Onlar, Muş'taki kardeşlerimize göre biraz daha büyük ölçekte bu işi yaptıkları için özellikle burayı seçtiler. O anlamda Muş'ta artık 'işletme' diye tabir ettiğimiz aşamaya geçilmesi lazım. Bu anlamda imkan ve kabiliyeti olan arkadaşlarımızın da bu işi daha büyük işletmeler halinde planlaması, düşünmesi gerekiyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve tüm ekip arkadaşlarımızla her konuda çiftçimizin, köylümüzün yanındayız."

Çalışmak, üretmek isteyenlere her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Çakır, "İnşallah bu konudaki desteklerimizle, teşviklerimizle ilimizde ekilmeyen hiçbir boşluk kalmayacak. Muşlu kardeşlerimiz de tarımın bu konudaki ekonomik gücünün daha çok farkına vararak çok daha büyük yatırımlara hep beraber imza atacaklar. Özellikle gençlerimiz maalesef tarım ve hayvancılıkla alakalı işler dendiği zaman geri planda kalıyor. Tarım ve hayvancılığı maalesef bir iş, bir meslek olarak kabul etmiyorlar." diye konuştu.

"250 bin tonluk üretimin gerçekleşmesini öngörüyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise karpuz üretiminin kentte önemli tarımsal faaliyetlerden biri olduğunu dile getirerek, "Bu yıl üretim alanlarımızı ve üretim miktarlarımızı korumayı ve artırmayı bekliyoruz. Yaklaşık 40 bin dekar alanda 250 bin tonluk üretimin gerçekleşmesini öngörüyoruz. İlimizin ekonomisine yaklaşık 2 milyar lira katkı sunmasını bekliyoruz. İl Müdürlüğü olarak üretimin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mardin'den Muş'a gelerek karpuz ekimi yaptıklarını belirten üretici Uğur Özbahçeci de "Bu sene yaklaşık 250 dönümlük alana ekim yaptık. Ailemizle, çocuklarımızla karpuz ekimi yaptık. Şu an hasada başladık. Karpuzları Mardin'e, Manisa'ya, Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e, Diyarbakır'a, İstanbul'a, Ankara'ya gönderiyoruz." dedi.