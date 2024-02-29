Muş'ta karla mücadele ekipleri zorlu çalışmayla grup köy yolunu açtı

Muş'ta karla mücadele ekipleri, kardan kapanan grup köy yolunu zorlu çalışmayla açtı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, alternatif olarak kullanılan Üçevler grup köyü yolunun açılması için çalışma yaptı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı yolda karla mücadele eden ekipler, zorlu coğrafyada ilerlemekte güçlük çekti.

Ekipler, karla kaplı yolu temizleyerek ulaşıma açtı.