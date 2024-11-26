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Muş'ta Karla Mücadele Ekipleri Köy Yollarını Açıyor

Muş'ta Karla Mücadele Ekipleri Köy Yollarını Açıyor
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Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 70 köy yolundan 42'si açıldı. Karla mücadele ekipleri, kalan yolların da en kısa sürede açılması için çalışmalara devam ediyor.

Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerce ulaşıma açılıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, yüksek kesimdeki karla kaplı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dün etkili olan kardan kapanan 70 köy yolundan 42'sini açan ekipler kalan 28 köy yolunu da açmak için çaba gösteriyor.

İl Özel İdaresi Varto Şantiye Şefi Hakan Çolak, gazetecilere, kentte dünden bu yana kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla ekiplerin sahaya çıktığını ifade eden Çolak, "En kısa sürede tüm köylerimizin yolunu açmak için ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

39 yıldır iş makinesi operatörü olan Kasım Akar ise yıllardır karla mücadele çalışmalarında yer aldığını belirtti.

Karla mücadele sezonunun açıldığını ifade eden Akar, "Kayadelen köyü Muş'a en uzak köylerden biri. Şu an yolunu açmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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