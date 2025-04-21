Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, köy, mezra ve yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kışın kimsenin kalmadığı köy ve mezralar ile yayla yollarının açılmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde zor şartlarda görev yapan ekipler, kapalı yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kışın yaşamın olmadığı yerleşim yerlerinin yollarını açmaya çalıştıklarını belirtti.

Yüksek kesimlerde ekiplerin karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Yentür, "Vatandaşlarımızın ilkbaharda köylerine rahat ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için ekiplerimiz, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde özveriyle görev yapıyor. Zorlu şartlarda görev yapan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.