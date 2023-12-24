Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Muş'ta, dünden bu yana etkili olan yağış sonucu kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Üçevler grup köy yolunda, karla mücadele çalışması başlatıldı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 10 köy ve 21 mezraya ulaşım sağlayan Üçevler grup köy yolunu açık tutmak için çaba gösteriyor.

İş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı, gazetecilere, "Yaklaşık 1 metreyi bulan karda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Zaman zaman tehlikelerle de karşılaşıyoruz ama buna rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgede kar olduğu sürece mesaimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapanan yolları sürekli açık tutmak için çalışıyoruz." diye konuştu.