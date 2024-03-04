Muş'ta Kardelenlerin Çiçek Açtığı Bölge Fotoğraflandı

Muş'ta temel fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerler, "baharın müjdecisi" olarak adlandırılan kardelenlerin çiçek açtığı bölgeyi fotoğrafladı.

Muş ovasında, havanın ısınmaya başlamasıyla kırsal alanlarda kardelenler açmaya başladı.

Halk Eğitimi Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen temel fotoğrafçılık kurslarına katılan kursiyerler, teorik eğitimlerinin ardından kardelenlerin bulunduğu bölgede fotoğraf çekti.

Usta öğretici Kenan Demir, fotoğrafçılık kursu katılımcılarına hem teorik bilgi hem de pratik eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilere yaklaşık bir aydır teorik ders verdiklerini belirten Demir, "Baharın müjdecisi olan kardelen çiçeklerini öğrencilerimizle fotoğrafladık. Özellikle il dışından gelerek üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize, ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinin yanında doğal güzelliklerini de gezdirerek ilimizin tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştık." diye konuştu.

Kursiyerlerden Hasret Günay ise bu tür etkinliklerin kendilerine sanatı ve doğayı bir arada deneyimleme imkanı sağladığını ifade etti.

Günay, "Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladık. Bizler için güzel bir deneyim oldu. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelenlerin açtığı bu dönemde hem pratik deneyim kazanma hem de doğanın eşsiz güzelliklerini fotoğraflama fırsatı bulduk. Çok mutluyuz." dedi.