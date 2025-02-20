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Muş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar karla kaplanırken, yolda kalan sürücülere trafik ekipleri yardım etti. Kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Muş'ta kar yağışı nedeniyle araçlar karla kaplandı, yolda kalan sürücülere trafik ekipleri yardım etti.

Kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trafiğin aksamaması için önlem alan, sürücülere yardım eden polis ekipleri, İstasyon Caddesi'nde yolda kalan otomobili iterek ilerlemesini sağladı.

Park halindeki araçların karla kaplandığı kentte esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Zeynep Özer, AA muhabirine, Muş'a bu yıl karın geç yağdığını söyledi.

Yağışın bir anda etkisini artırdığını belirten Özer, "Yürümekte zorlanıyoruz. Umarım kısa sürede kar erir. Yarım metreden fazla kar yağdı. Şimdi karın keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Hatice Çetinkaya ise "Uzun zamandır Muş'a bu kadar kar yağmamıştı. İyi oldu. Yağmasını bekliyorduk. Kar yağışından memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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