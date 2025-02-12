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Muş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kaygan yollar sürücüler için zorluk oluştururken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Karla mücadele ekipleri, kapanan yollar için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta kar etkili olmaya başladı.

Kent merkezinde sabah başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kardan dolayı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde yolu kardan kapanan yerleşim yerlerinde çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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