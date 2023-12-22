Muş'ta kar yağışı etkili oluyor

MUŞ - Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde etkisini artırarak sürdürdü.

Muş'ta sabah erken saatlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı özellikle kırsal kesimde çileye dönüşürken, il merkezinde ise sevinçle karşılandı.

Kar yağışının bereket olduğunu vurgulayan vatandaşlardan Şirin Toplu, "Muş'umuza hayırlı olsun. Kar yağışı çiftçilerimizin ekinleri için çok faydalı olur. İlimizde iki baraj var. Bu barajların dolması, çevre illerimize de faydasının olacağına inanıyorum" dedi.