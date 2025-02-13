Muş'ta Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor
Muş kent merkezinde kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde öğlen saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kar nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgesindeki yollarda ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel