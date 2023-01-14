Muş'ta kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü Güncel Haberler Muş'ta kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü Muş'ta gün boyunca aralıklarla yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Muş'ta kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü MUŞ - Muş'ta gün boyunca aralıklarla yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Muş'ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Muş Güncel Haberler

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