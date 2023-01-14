Muş'ta kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü
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Muş'ta kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü Muş'ta gün boyunca aralıklarla yağan kar, kenti beyaza bürüdü.
Muş'ta kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü
MUŞ - Muş'ta gün boyunca aralıklarla yağan kar, kenti beyaza bürüdü.
Muş'ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel