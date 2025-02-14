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Muş'ta Kar Yağışı Eğlencesi: Çocuklar Karda Keyifli Anlar Geçirdi

Muş'ta Kar Yağışı Eğlencesi: Çocuklar Karda Keyifli Anlar Geçirdi
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Muş'ta, çocuklar kar topu oynayıp naylonlarla kayarak eğlendi. Aileleri ile birlikte dışarı çıkan çocuklar, karda oynamanın keyfini sürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Muş'ta, çocuklar kar topu oynadı, naylonlarla kayarak eğlendi.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki Lale Vadisi Parkı beyaza büründü.

Kar yağışı ve beraberinde gelen tatili fırsat bilen çocuklar, kar topu oynadı, eğitimli arazide naylonlarla kayarak eğlendi.

Çocuklara zaman zaman aileleri de eşlik etti.

Çocuklardan Mustafa Karakaya, kar nedeniyle okulların tatil olduğunu söyledi.

Anne ve babasıyla karda oynadığını belirten Karakaya, "Karda oynamak keyifli ve çok eğlenceli. Bu açıdan çok mutluyum." dedi.

Baba Murat Karakaya ise "Güzel bir gün. Ailece dışarı çıktık. Kayak yaparak ve kar topu oynayarak eğleniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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