Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 69 Kişi Kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 22 araçtaki 69 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, öğleden sonra etkili olan kar ve tipi nedeniyle 22 araç mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından içinde toplam 69 kişinin bulunduğu araçları, bulundukları yerden çıkararak yola devam etmelerini sağladı.

İş makinesi operatörü Hasan Elhan, Hasköy-Mutki kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye geldiklerini dile getiren Elhan, "Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 5 kilometrelik bölümü tipi nedeniyle kapanıyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmasınlar." diye konuştu.