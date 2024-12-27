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Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 50 Kişi Kurtarıldı

Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 50 Kişi Kurtarıldı
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Muş-Kulp kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araçtaki yaklaşık 50 kişi, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sayesinde kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat yolda bekleyen vatandaşlar, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Muş- Kulp kara yolunda mahsur kalan 10 araçtaki yaklaşık 50 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muş-Kulp kara yolunun 40. kilometresindeki Şenyayla bölgesinde 10 araçtaki yaklaşık 50 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri gönderildi. Yaklaşık 3 saat yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Vatandaşlardan Burhan Ay, gazetecilere, Diyarbakır'dan Muş'a beyaz eşya getirirken yolda mahsur kaldıklarını söyledi.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirten Ay, "Karayolları ekipleri bizi kurtardı. Ekipler gelmese perişan olurduk. Allah razı olsun." dedi.

Muş'a taziyeye gelen Ali Aslan da "Yolda kar vardı. Aracımız yoldan çıktı. Ekipler bizi kurtardı. 3 saattir yoldayız. Uçurumdan düşmemize çok az kalmıştı. Önümüzü görmekte zorlanıyorduk. Ekiplere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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