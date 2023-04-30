Muş'ta kar nedeniyle araçlarıyla köy yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle grup köy yolunda mahsur kalan 10 araçtaki yaklaşık 20 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle kente 18 kilometre mesafedeki 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen 10 araçtaki yaklaşık 20 kişi, ekiplerden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu yolu güçlükle açarak, yol kenarına kayan kamyonu çıkaran ekipler, vatandaşların gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağladı.

Vatandaşlardan Erol Ulaş, gazetecilere, bölgede yoğun karın etkili olduğunu belirterek, "Nisanın son gününde kardan dolayı yolda mahsur kaldık. Yaklaşık 1 metre kar yağdı. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yolumuzu açtı. Ekiplere teşekkür ederiz." dedi.

Sürücülerden Emrah Kurtuluş ise "Burada yaklaşık bir metre kar yağdı. Bu dönemlerde ilk kez gördüğümüz bir şey. 3 saatten bu yana yoldayız. Ekipler gelerek çalışmaya başladı. Yolun açılmasıyla Muş'a gitmeyi bekliyoruz." diye konuştu.