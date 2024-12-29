Muş'ta Kapanan Mezra Yollarının Açılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Muş'un Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapalı kalan mezra yollarının açılması için 11 personel ve 8 araçla çalışmalar sürdürülüyor.
Muş'un Bulanık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan mezra yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
İlçe Özel İdaresi şefi Seftar İnci, ilçe genelinde kar yağışının etkisinin sürdürdüğünü söyledi.
Kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüksek kesimlerdeki 8 mezra yolunun kapandığını belirten İnci, "11 personel ve 8 araç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapalı yolları en kısa zamanda ulaşıma açacağız." diye konuştu.
Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel